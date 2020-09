Positano /Praiano. La vergogna della Campania, strada interrotta violenza su turismo e lavoratori

Una vera e propria violenza sul turismo e l’economia della Costa d’amalfi la strada interrotta frettolosamente dall’Anas sulla SS163 fra Positano e Praiano, una tegola sugli imprenditori turistici della Costiera Amalfitana già alle prese con il lockdown per il coronavirus covid-19 e sui lavoratori messi in ginocchio ancora di più con odissee da Agerola Nella superficialità di tutti da Salerno a Napoli, dalla Regione Campania, dai candidati tutti ad essa, di tutte le parti politiche, ignavi dei problemi dei cittadini che in nome della sicurezza, che spesso fa da pretesto ad altri interessi, solo un privato, i Lucibello, ha pensato ad allieviare almeno le sofferenze dei lavoratori con una navetta gratuita. Dalle istituzioni neanche uno sterile grazie, ma solo comunicati elettorali.