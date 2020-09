Positano/Praiano. Ecco le modalità di entrata ed uscita dell’Istituto Porzio. In vista dell’imminente inizio dell’anno scolastico 2020/2021, è stata indicata la gestione dell’ingresso e dell’uscita degli alunni, con indicazione degli orari scaglionati per i vari ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo Statale di Positano e Praiano “Lucantonio Porzio”.

Al fine di rendere chiara l’organizzazione di entrata e uscita degli alunni, si è proceduto a una numerazione delle aule, degli ingressi e dei cancelli in tutti i plessi, come da piantine allegate.

Gli alunni accederanno ai vari edifici scolastici in scaglioni temporali distinti, dotati di mascherina e mantenendo il distanziamento fisico di 1 metro. La medesima modalità è prevista per l’uscita.

Per l’orario scaglionato si è dovuto tener conto delle caratteristiche del servizio di trasporto scolastico, per cui in tutti gli ordini si prevede una fascia di flessibilità. Pertanto l’ingresso, indicato nell’orario provvisorio, avrà una durata che varia da ordine a ordine, come pure l’uscita.

I Comuni di Positano e Praiano supporteranno, con assistenti alla vigilanza, l’ingresso e l’uscita degli alunni.

Il Protocollo di sicurezza prevede che possa essere rilevata la temperatura all’ingresso.

Tutti i docenti saranno in servizio 5 minuti dell’inizio delle attività didattiche.

Qui le modalità di ingresso e di uscita.

Qui il protocollo di sicurezza.