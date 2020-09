Positano/Praiano. Cominciati i lavori di messa in sicurezza: strada ancora chiusa, si spera per la settimana prossima. Come aveva già annunciato nel corso della giornata di ieri il Vice Sindaco di Praiano, in Costiera Amalfitana, Anna Maria Caso, questa mattina di mercoledì 9 settembre 2020 alle ore 7.30 sono cominciati i lavori di messa in sicurezza della Strada Statale 163 Amalfitana, nel tratto compreso tra il km 18.300 e il km 18.600, tra i Comuni di Positano e Praiano, a seguito dell’incendio del costone sovrastante.

Lungo la strada, dunque, permane il divieto di transito veicolare e pedonale, soprattutto considerata l’entità dei lavori. Si spera per una riapertura nel corso della prossima settimana.