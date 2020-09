Positano-Praiano, aumentano le donne nel Team Divina Costiera , arriva anche Felicia e sono quattro le “campionesse”

Positano-Praiano. Un sorriso per il nuovo acquisto al femminile del Team Divina Costiera che ha arruolato tra le sue fila la “campionessa” di Praiano, come la chiama affettuosamente Fusco , Felicia Milano. Si rinforza così la squadra di ciclisti della perla della Costiera Amalfitana. A mostrare le prime foto è Giovanni Fusco sul suo profilo Facebook. La coppia si è immortalata in azione, in bicicletta, tra le vie della Costiera.

Non è l’unica donna ci sono anche altre ragazze e la quota “rosa” che aumenta a quattro “campionesse” da Amalfi a Sorrento le vedremo correre per le nostre strade , complimenti davvero a tutti del team che porta avanti questo nobile sport del ciclismo con grande impegno e sacrificio.