Positano/Praiano, Anas: Istituito il senso unico alternato sul tratto della Statale 163 amalfitana

CAMPANIA ANAS: ISTITUITO IL SENSO UNICO ALTERNATO SUL TRATTO DELLA STATALE 163 “AMALFITANA”, A PRAIANO (SA)

Il tratto era stato precedentemente interdetto al traffico a causa di un incendio che ha causato la caduta di materiale sulla statale

Da lunedì 14 settembre la statale sarà chiusa solo in orario diurno per consentire il completamento dei lavori a cura del comune di Praiano

A partire dalle 18.00 di oggi, 11 settembre, lungo la strada statale 163 “Amalfitana” sarà istituito il senso unico alternato dal km 18,300 al km 18,600 nel territorio comunale di Praiano (SA).

L’interdizione al transito si era resa necessaria per effettuare le operazioni di pulizia e sgombero del materiale franato dal versante roccioso sovrastante la statale e caduto a seguito di un incendio divampato lungo la scarpata e per consentire a Vigili del Fuoco, Protezione Civile e comune di Praiano tutte le verifiche tecniche necessarie e l’avvio dei lavori di messa in sicurezza di competenza del Comune.

Da lunedì 14 settembre, come concordato con il Comune di Praiano, il tratto della statale sarà nuovamente chiuso in orario diurno nella fascia compresa tra le 8.00 e le 17 ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi, fino al completamento delle operazioni di messa in sicurezza. Il senso unico alternato sarà istituito, invece, ogni sera dalle 17 fino alle 8:00 del mattino successivo.

L’intervento è stato avviato secondo quanto definito e concordato durante un incontro, presieduto dalla Prefettura di Salerno, con Regione Campania, Sindaci Locali, Anas e Forze dell’Ordine.