Positano, posticipata l’apertura delle scuole: si torna in aula il 28 settembre

Positano (Salerno). Il sindaco Michele De Lucia ha firmato l’ordinanza n.27 con la quale si dispone il rinvio del rientro in classe al 28 settembre, per gli studenti degli istituti presenti sul territorio.

Il sindaco, ricordiamo, solo una settimana fa aveva predisposto la riapertura delle scuole per il 24 settembre, in relazione alle problematiche ancora esistenti in materia di distanziamento, di fornitura di banchi monoposto, di test sierologici nonché in materia di trasporto scolastico e trasporto pubblico locale.

Questa nuova scelta è sicuramente legata, oltre che alle difficoltà ad adeguarsi alle norme del Governo, anche ad un rientro sicuro dopo le elezioni ancora in corso fino alle 15:00 di oggi, lunedì 21 settembre.