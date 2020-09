Positano. Pietrame a rischio sulla Statale verso Fiosse, sotto sostano Ncc ed auto

Positano ( Salerno ) . Pietrame a rischio sulla Statale verso Fiosse, sotto sostano Ncc ed auto. Giovanni Cuccaro con grande sensibilità ci ha segnalato il rischio di crollo di pietrame sulla S.S. 163 a Positano, in direzione Fiosse-Tordigliano, ma siamo nel territorio della perla della Costiera amalfitana, dopo “Carcarone” per intenderci dove in genere si fermano NCC e Taxi o auto che vogliono sfuggire alle multe o al pagamento del parcheggio. Proprio qui si trova una scala , realizzata dalla forestale , che porta a Fiosse e da lì a Santa Maria del Castello , frazione di Vico Equense, ma anche ad altri suggestivi angoli paesaggistici, dopo qualche rampa si vedono le pietre ammassate che potrebbero precipitare giù e creare dei pericoli. Prima della stagione delle piogge si dovrebbe intervenire.