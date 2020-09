Positano, pienone via mare anche a settembre: ecco lo yacht “Saramour” in direzione Capri

Positano, costiera amalfitana. Lo yacht Saramour giganteggia tra le acque della città verticale ed è diretto a Capri. C’è chi non ha saputo resistere al fascino della divina costiera neanche a stagione estiva ormai inoltrata. La stagione turistica a Positano sembra non volersi fermare mai, nemmeno a settembre, dopo l’enorme successo riscontrato nonostante le ripercussioni del covid-19 sul mondo turistico.

Si tratta di un maxi yacht hi-tech di 61 metri. Un’imbarcazione con scafo in acciaio e alluminio che utilizza la tecnologia sia per l’intrattenimento sia per la navigazione. Ci sono iPad in ogni stanza, schermi motorizzati che si calano dall’alto, Tv da 32” e un monitor touch da 17” a disposizione del comandate per il controllo di tutti i sistemi di bordo. Un “gioiello” su acqua che vale oltre 20 milioni di euro con uno stile classico basato su linee circolari, oltre ad un design minimalista in cui trionfano i colori bianco e grigio e che al suo interno si presenta come una “galleria d’arte” e oltre alla palestra e alla Spa, non manca a bordo anche una piattaforma per l’atterraggio degli elicotteri.