Positano. Per De Luca 69,83% , Caldoro arriva al 21,52 , il risultato più alto della Costiera amalfitana , e Ciarambino 7,50. Preferenze 209 a Fiore, 99 a Tommasetti

Positano. Per De Luca 69,83% , Caldoro arriva al 21,52 , il risultato più alto della Costiera amalfitana , e Ciarambino 7,50. Primo anello Fiore con 209 pref. Secondo Tommasetti con 99 terzo Picaro e 73- A seguire fra gli altri candidati della Costiera amalfitana il primo Giordano ex sindaco di Tramonti . Tutti i voti seggio per seggio e candidato per candidato

Sezioni liste circoscrizionali : 4 / 4 (Tutte)

Elettori: 3.386 | Votanti: 2.630 (77,67%) Schede nulle: 56 Schede bianche: 227 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 22/09/2020 – 01:07