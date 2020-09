Positano, parla il neosindaco Giuseppe Guida: “Le priorità sono la scuola e i lavoratori”

Positano. L’intervista di Positanonews al neosindaco Giuseppe Guida durante la sua prima giornata di lavoro: “E’ un’emozione grandissima. E’ un onore rappresentare la nostra città e ringrazio Positanonews essere sempre presente nel paese. Quello di sindaco è un ruolo importante che assumo con grande rispetto per la carica. Complimenti anche al gruppo di minoranza, siederanno con noi nel consiglio comunale”.

Tra i temi affrontati da Guida c’è innanzitutto la scuola, che si appresta a cominciare anche in Costiera Amalfitana. “La scuola è una mia preoccupazione e priorità. Abbiamo lavorato anche con in campagna elettorale con il consigliere delegato Antonio Di Leva che non si è risparmiato. Il 28 apriranno regolarmente le scuole: sanificate e con la massima serenità per i ragazzi”.

Altro punto su cui si lavorerà è preservare le persone senza lavoro. “Ci avviciniamo a un inverno lungo: l’amministrazione sarà vicina a tutte le persone che non avranno lavoro. Si spera che questo momento passi in fretta. Altri temi che ci stanno a cuore sono la tutela dell’ambiente e la valorizzazione della cultura. Vogliamo impegnarci ancora di più rispetto al passato”.

Infine, spiega Giuseppe Guida, la giunta sarà costituita il prima possibile.