Positano, oggi si sarebbe tenuta la Festa del Pesce 2020: tutto rinviato all’anno prossimo

Positano (Salerno). Era in programma per oggi – come aveva annunciato L’ Associazione Festa del Pesce Positano – la Festa del Pesce, giunta alla XXIX edizione. Una festa storica per la città verticale, che quest’anno ha dovuto adeguarsi alle norme per il contenimento del covid-19, rinviando tutto – si spera – al 2021.

Il rinvio della festa tradizionale positanese era già stato annunciato dagli organizzatori, tramite post su Facebook: L’ Associazione Festa del Pesce Positano comunica che la XXIX edizione della nostra festa originariamente prevista per il 26 settembre 2020 è stata annullata causa emergenza Covid. Questa manifestazione richiede un lungo periodo di organizzazione e la collaborazione di tanti ristoranti ed altre attività , che non è possibile prevedere oggi se saranno operative a fine settembre.

La foto in copertina di Giuseppe Di Martino sintetizza in uno scatto quello che questa festa rappresenta: la capacità dei positanesi di far squadra per un obiettivo comune. Un gioco di squadra che va al di là di ogni barriera, sia generazionale che di pensiero.