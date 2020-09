Positano. Oggi insediati i seggi, si vota fino a lunedì. A Positano, la perla della Costiera Amalfitana, continuano a crescere l’attesa e la tensione in vista delle prossime elezioni comunali del 20 e 21 settembre prossimo, alle quali mancano, oramai, poche ore. La città verticale è in fibrillazione per votare il primo cittadino che succederà l’attuale sindaco uscente Michele De Lucia. Ieri sera, in occasione dell’ultimo giorno in cui poter proseguire con la campagna elettorale, si sono tenuti i comizi conclusivi, incontri rispettosi delle norme anti Covid-19 e civili momenti di confronto.

Oggi, sono stati insediati i seggi: si voterà fino a lunedì.

Ecco i Presidenti:

N1 Pietrosanto Annamaria

N2 marrone Paolo

N3 Fusco annunziata

N4 barba Angela

Accessi contingentati agli edifici che ospitano i seggi, percorsi distinti di entrata e di uscita, distanziamento tra i componenti del seggio e tra questi e gli elettori, disposizione delle cabine elettorali che tengono conto dello spazio disponibile e delle necessità di movimento. E, ovviamente, uso obbligatorio della mascherina da parte di chiunque. Fondamentale non andare a votare se si ha una temperatura superiore a 37,5°o si hanno sintomi da Covid.