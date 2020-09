Positano. Oggi insediati i seggi, si vota fino a lunedì alle 15

Positano. Oggi insediati i seggi, si vota fino a lunedì. A Positano, la perla della Costiera Amalfitana, continuano a crescere l’attesa e la tensione in vista delle prossime elezioni comunali del 20 e 21 settembre prossimo, alle quali mancano, oramai, poche ore. La città verticale è in fibrillazione per votare il primo cittadino che succederà l’attuale sindaco uscente Michele De Lucia. Ieri sera, in occasione dell’ultimo giorno in cui poter proseguire con la campagna elettorale, si sono tenuti i comizi conclusivi, incontri rispettosi delle norme anti Covid-19 e civili momenti di confronto.

Oggi, sono stati insediati i seggi: si voterà fino a lunedì alle 15.

Ecco i Presidenti:

SEDE CENTRALE NEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA PASITEA

N1 Pietrosanto Annamaria

N2 Marrone Paolo

N3 Fusco Annunziata

SEDE PER MONTEPERTUSO E NOCELLE, NEL PLESSO SCOLASTICO A MONTEPERTUSO

N4 Barba Angela

Visto che un’altra raccomandazione degli scenziati è di aprire i seggi comunque con il caldo, il governo ha scelto domenica 20 (dalle ore 07.00 alle 23.00) e lunedì 21 settembre (dalle ore 07.00 alle 15.00) come data del voto eccezion fatta per la Sicilia dove si voterà il 4 e 5 ottobre e la Sardegna, dove invece le urne per le comunali si apriranno il 25 e 26 ottobre.

Una decisione questa del doppio giorno dettata dalla necessità di evitare assembramenti ai seggi, con la possibilità di votare anche il lunedì mattina che dovrebbe diluire maggiormente l’afflusso alle urne.

Lo scrutinio invece inizierà alle ore 09.00 di martedì 22 settembre visto che si darà la precedenza allo spoglio del referendum e delle regionali dove sono previste.

VOTERANNO DUE PERSONE PER VOLTA IN OGNI SEGGIO, ALTRI DUE FUORI IN ATTESA. DUNQUE SI PREVEDONO LUNGHE FILE NELLE ORE DI PUNTA E LUNGHE OPERAZIONI DI VOTO.

Accessi contingentati agli edifici che ospitano i seggi, percorsi distinti di entrata e di uscita, distanziamento tra i componenti del seggio e tra questi e gli elettori, disposizione delle cabine elettorali che tengono conto dello spazio disponibile e delle necessità di movimento. E, ovviamente, uso obbligatorio della mascherina da parte di chiunque. Fondamentale non andare a votare se si ha una temperatura superiore a 37,5°o si hanno sintomi da Covid.