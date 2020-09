Positano. Nessun ristorante chiuso per Covid, test tutti negativi. Continuiamo questi ultimi giorni sereni

Positano ( Salerno ) . Nessun ristorante chiuso per Covid. Mettiamo fine a delle voci infondate e allarmistiche . Nella perla della Costiera amalfitana sono passate decine di migliaia di turisti anche questa estate 2020, turisti e frequentatori abituali, fra questi tanti avranno avuto sicuramente il coronavirus Covid-19, ma le misure di contenimento adottate da tutte le attività hanno permesso di evitare qualsiasi diffondersi del contagio endogeno. C’è stato un solo caso , dovuto a un contatto esterno fuori dalla costa d’ Amalfi, in provincia di Napoli, che non è diventato un focolaio e stanno tutti in via di guarigione totale. Si parla di altri casi, ma sono persone che sono frequentatori abituali con legami affettivi alla nostra cittadina, un caso c’era a Roma, l’ultimo di recente a Napoli, che gode di ottima salute. Sono gli asintomatici di cui ancora non è chiaro se trasmettono o meno il virus. Una persona che frequentava la struttura, molto seria e attenta, alla quale auguriamo pronta e buona guarigione con affetto. Ma come lui sono tantissimi che hanno frequentato strutture che sono poi risultate positive. Ma qui non ci sono state recrudescenze, come è avvenuto a Capri e Sorrento. Prudenzialmente tutti i familiari e le persone a contatto con questo unico contagiato, che si è fatto il test solo perchè doveva partecipare ad un evento scoprendo così la positività, ed è in attesa di test di conferma che potrebbe anche essere negativo, si sono fatti il test ed è risultato negativo. Il personale della struttura in questione si fa periodicamente il test, e lo possiamo testimoniare in prima persona, ed hanno una attenzione e una serietà esemplare, le norme anti covid sono state rispettate quindi a pieno. E in ogni caso se si dovesse chiudere una struttura per ogni positivo che va in una struttura dovrebbero chiudere tutti non solo qui ma in tutta Italia. Lo screening di massa, esperimentato altrove, non è efficace e serve più a creare confusione e un alone negativo sul paese che altro, inoltre se nel fare test di massa ci si trova a contatto con un positivo si rischia addirittura di prendersi il covid dal positivo che si va a fare il controllo visto che gli assembramenti in queste situazioni sono naturali, basta andare in Ospedale per un controllo qualsiasi e il test te lo fanno gratis, oppure andare in strutture private. Ad agosto a Positano è venuto mezzo mondo, chissà quanti positivi sono passati senza che lo sapessimo. Cerchiamo di non farci prendere dal panico e di non rincorrere voci incontrollate. Per chi vuole le strutture chiuse stia sereno, fra poche settimane chiuderanno tutte, o quasi, naturalmente, continuiamo sereni questi ultimi giorni di stagione turistica.