Positano Mare, Sole e Cultura: “Il libro come compagno di viaggio”, ecco il contest per i giovani scrittori

Anche per la XXVIII edizione di Positano Mare, Sole e Cultura, la rassegna letteraria presieduta da Aldo Grasso, a Positano fino al 12 dicembre 2020, rinnova il sodalizio con “La scuola incontra gli scrittori”, l’iniziativa promossa nell’ambito della rassegna e realizzata con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.

Sensibilizzare gli studenti, favorendo la continua sinergia tra apprendimento scolastico e dibattito socio-culturale: questo l’obiettivo dell’iniziativa che punta a coinvolgere gli istituti scolastici della regione Campania, offrendo agli studenti la possibilità di incontrare gli autori del panorama culturale nazionale ed internazionale.

Quest’anno però, in virtù del particolare momento storico, l’Associazione Culturale Mare, Sole e Culturache promuove l’iniziativa, ha deciso di lanciare Operazione Scuole – #Bookintravel, il contest che invita gli studenti delle scuole medie e superiori della regione Campania a scrivere un racconto originale che sviluppi il tema “Il libro come compagno di viaggio”.

Ciascun studente potrà partecipare con l’invio di un solo racconto che dovrà essere della lunghezza minima di n.1800 caratteri e della lunghezza massima di n. 5400 caratteri (spazi e caratteri speciali inclusi). Il termine ultimo per partecipare all’iniziativa è il 22 novembre 2020. La partecipazione è gratuita.

“La scuola è spesso al centro di aspre critiche che mettono in secondo piano l’impegno quotidiano di docenti e dirigenti scolastici che credono fortemente nel loro lavoro – spiega Enzo D’Elia, Direttore Artistico di Mare Sole e Cultura – Nel corso di queste ventotto edizioni, il sodalizio tra le scuole della regione Campania e la nostra rassegna è diventato sempre più forte, e proprio grazie a questo impegno centinaia di studenti hanno avuto la possibilità di incontrare gli autori ospiti della rassegna e affrontare tematiche, a volte controverse, orientate ad approfondire il mutamento sociale e culturale del nostro Paese e non solo. Quest’anno abbiamo deciso di rafforzare ulteriormente questo sodalizio, dando vita ad un contest che consentirà agli studenti di trasformarsi in scrittori e vincere un certo quantitativo di volumi che andranno ad arricchire la biblioteca scolastica del loro istituto di appartenenza”.

I tre racconti più meritevoli degli studenti che parteciperanno all’Operazione scuole infatti, si aggiudicheranno rispettivamente 40, 30 e 20 volumi che saranno donati per la biblioteca scolastica dell’istituto che frequentano.

Il regolamento completo è consultabile sul sito www.maresolecultura.it

“Il viaggio non finisce mai, solo i viaggiatori finiscono”. Lo scrive Saramago e noi siamo d’accordo.

Info positanomaresolecultura@gmail.com – M. 366 6421650