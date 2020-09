Positano (Salerno). Nonostante sia settembre inoltrato, l’estate continua nella città verticale: tra sole in spiaggia, gustosi pasti nei più noti ristoranti e gite in barca. Nemmeno il coronavirus ha fermato le vacanze in Costiera. E Studio Aperto ha deciso di mandare in onda un servizio dedicato.

“Continueremo con mare e tintarella finché il tempo ce lo consentirà”, “Smetterò solamente quando pioverà”, “Giornata di mare: per fortuna il 20 settembre si può ancora” Queste le parole di molti intervistati nel servizio della giornalista Bruna Varriale.

L’autunno è alle porte ma per fortuna le temperature sono ancora quelle estive. Anche se si prevede un arrivo del freddo. Intanto, sono centinaia i turisti arrivati a Positano, in Costiera Amalfitana. Stradine e spiagge affollate.