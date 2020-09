Positano, l’attrice hot Malena posa per Antica Sartoria

Positano (Salerno). La rinomata pornostar Malena, in origine Milena Mastromarino, e il calciatore marcianisano Davide Iovinella sono stati protagonisti di uno shooting fotografico per il rinomato marchio Antica Sartoria di Giacomo Cinque.

Il brand conosciuto in tutto il mondo per i suoi capi unici li ha scelti per questo servizio girato a Palazzo Reale a Napoli. Alcune foto sono state pubblicate sul profilo Instagram di Antica Sartoria. L’amicizia tra la pornostar e Iovinella dura da 3 anni.

Spesso Malena è stata a Caserta a trovare Iovinella, il quale nel periodo della scuola di casting in Ungheria da Siffredi assunse il nome d’arte di Davide Montana, dimostrando da subito le sue doti e ottenendo anche degli importanti riconoscimenti.