Positano, L’Alba della Libertà apre la campagna elettorale… online!

Il candidato Sindaco dell’Alba della Libertà, Giuseppe Guida, dà il via alla campagna elettorale della lista N.2 presentando sul canale YouTube il suo programma elettorale e l’intera squadra che ha scelto per metterlo in atto.

Cari cittadini, Positano è chiamata ad eleggere il Sindaco ed il consiglio comunale del nostro paese, seppur in un momento storico particolare.

Il covid-19 ci ha costretto ad abbandonare alcune delle nostre abitudini, ha cambiato in parte la nostra vita e così anche questa tornata elettorale sarà diversa dalle altre.

Con sofferenza ma anche con grande senso di responsabilità, abbiamo deciso di limitare gli incontri pubblici. Utilizzeremo invece gli strumenti a nostra disposizione per farvi sentire la nostra vicinanza, per trasmettere a voi i nostri messaggi e farvi conoscere il nostro programma.

Seguiteci sulle nostre pagine Social di Instagram e Facebook per restare sempre aggiornati e sul canale YouTube dell’Alba della Libertà per conoscere tutti i nostri candidati, fra vecchie glorie e nuove leve, i componenti dell’Alba della Libertà vi parleranno un po’ di loro e dei loro progetti per Positano!

Vi saluto con affetto,

Giuseppe Guida.