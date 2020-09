POSITANO: La Taverna del Leone riapre alla sua fedele clientela

La Costiera Amalfitana è satura di ristoranti, alberghi e locali davvero di altissima qualità. Alcuni di questi, negli anni, diventano un punto di riferimento per il cittadino, un simbolo o magari una tradizione. La chiusura temporanea della Taverna del Leone è finita il 19 settembre e finalmente la famiglia Guida assieme al suo personale si è rimessa al servizio della gastronomia locale!

La storia della Taverna inizia ormai un bel po’ di tempo fa, con Giuseppe Guida, ” Positanese DOC e instancabile imprenditore, classe ’21” (come recita il sito web del ristorante) con cui l’impresa venne gestita fin da subito con dedizione.

Tra i piatti del menù studiati dallo chef D’Urso, troviamo pietanze come il crudo di pesce, primi e secondi per tutti i gusti ed anche le pizze! Anche la pasticceria sembra essere molto amata, sia per il servizio À la carte che per il cake design!

Insomma, tiriamo un sospiro di sollievo: Questa pandemia può indebolirci, ma non distruggere anni ed anni di tradizioni!