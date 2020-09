Positano, la scalata di Giuseppe Guida: il nuovo sindaco ciclista

Positano ( Salerno ) . La perla Costiera amalfitana ha scelto , come da copione, il sindaco dell’Alba della Libertà. Il dottor Giuseppe Guida, sindaco-ciclista, è il nuovo primo cittadino. Laureato in Economia e Commercio, dottore commercialista, assessore al Bilanccio e all’Ambiente dell’amministrazione del sindaco Michele De Lucia, è il nuovo sindaco uscito dalle elezioni 2020 e traghetterà i positanesi nel difficile post-Covid . A lui il nostro grosso in Bocca al Lupo .