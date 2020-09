Positano, “La Ciociara” Alessia Macari in vacanza in Costiera

Positano (Salerno). Alessia Macari, anche conosciuta come La Ciociara, è in Costiera Amalfitana per qualche giorno di vacanza. Dirompente la foto in costume da bagno postata sul profilo Instagram seguito da 1 milione di follower. La showgirl è fidanzata con Olvier Kragl, calciatore del Benevento.

Alessia Macari èè nota soprattutto per le sue partecipazioni a Avanti un altro! e Grande Fratello Vip. Nata e cresciuta in Irlanda da genitori ciociari, si trasferisce poi a Casalvieri, in provincia di Frosinone. Partecipa ad alcuni concorsi di bellezza, aggiudicandosi i titoli di Miss Beauty Queen International e Miss Valcomino nel mondo.

Si fa conoscere anche sulla tv irlandese e prende parte a un reality in Grecia. La popolarità arriva con il ruolo della Ciociara nella trasmissione condotta da Paolo Bonolis Avanti un altro!. Questo le permette di essere scelta come concorrente per la prima edizione del Grande Fratello Vip, che vince.

