Positano. Intervista esclusiva alla preside Astarita: Come torneranno a scuola i nostri ragazzi? Positanonews, in vista del rientro a scuola, al quale oramai mancano soltanto poche settimane, ha sentito le parole della preside dell’Istituto Comprensivo Statale di Positano e Praiano “Lucantonio Porzio”, che ci ha detto: “Per quanto riguarda il servizio di trasporto scolastico ed il servizio mensa è in essere una collaborazione con gli enti locali. Si sta, dunque, mettendo a punto il tutto. Ricordo che le linee ultime sul trasporto non prevedono la rilevazione della temperatura prima di salire sullo scuolabus, questo era previsto dal precedente piano, le ultime linee guida di settembre non includono più questa opzione. Per quanto riguarda, ovviamente, l’applicazione dei protocolli nazionali, saranno tutti puntualmente applicati, quindi la mensa funzionerà regolarmente con i distanziamenti, con delle turnazioni. Quindi tutti i servizi saranno garantiti secondo le modalità previste. Stiamo studiando anche modalità migliorative, ma è inutile dare delle notizie quando non c’è un riscontro chiaro, preferisco non comunicare adesso delle ipotesi. Alle ipotesi stiamo lavorando in tempi che sono, per fortuna, più distesi di quelli previsti inizialmente. Per cui io penso che nel giro di qualche giorno sarò comunque in grado di essere più precisa anche rispetto a questi servizi. Alle utenze ho comunicato con una circolare del 28 agosto che stavamo predisponendo il tutto secondo le linee guida nazionali, per cui, ripeto, appena avremo gli elementi importanti per l’organizzazione che ho illustrato anche nella circolare, saremo in grado di dare un’informativa nel dettaglio ed io convocherò anche immediatamente un consiglio d’istituto per procedere a tutti gli adempimenti ordinari dell’inizio dell’anno. Questa convocazione avverrà la prossima settimana, per cui abbiamo bisogno ancora di qualche giorno. Possiamo comunque già senz’altro dire che gli spazi ci sono, che è prevista, dunque, un rientro negli edifici scolastici, non saranno utilizzati spazi esterni, ma saranno utilizzate le classi dei plessi soliti. Quindi non c’è nessuno spostamento dell’utenza, per fortuna riusciamo a tenere tutti dentro”.

Intanto, dal Comune ci dicono che è tutto pronto per dopo le elezioni comunali e regionali.