Positano, intervista al nuovo sindaco Giuseppe Guida: “E’ la vittoria di tutti”

Positano, elezioni 2020 si sono concluse al fotofinish per il nuovo sindaco Giuseppe Guida al comando della nuova amministrazione con la lista “L’Alba della Libertà”. Positanonews ha avuto l’opportunità di ascoltare le parole di Guida alcuni istanti dopo la notizia del suo nuovo ruolo da primo cittadino.

E’ stata una lotta molto dura fino all’ultimo minuto – ha dichiarato il sindaco. Sono veramente emozionato, posso solo dire grazie a Positano, tutti i positanesi, quelli che ci hanno sostenuto e anche a quelli che hanno pensato di fare diversamente. Saremo l’amministrazione di tutti. L’ho detto fin dall’inizio, un’alternativa a Positano era necessaria, saranno sicuramente da stimolo per tutti noi.

Dobbiamo lavorare tutti per il bene del nostro paese. Sono contento che in consiglio comunale siederanno insieme a noi dei giovani con i quali sono certo che potremmo fare del bene per i positanesi. E’ il coronamento di un lavoro di dieci anni. Non è solo la vittoria di Giuseppe Guida ma è la vittoria de L’Alba della Liberta e di tutti i positanesi.

Dopo l’intervista è partito inevitabilmente un applauso tra la commozione di chi sperava di vedere il volto di Giuseppe Guida accostato alla città verticale.