Positano. Intervista a Salvatore Cimmino ed al candidato sindaco Gabriella Guida in vista dell’incontro sulla disabilità. Positano, la perla della Costiera Amalfitana, questa sera di venerdì 11 settembre alle ore 19:00 presso il Ristorante Pupetto a Fornillo nell’incontro con Salvatore Cimmino, ospite della lista civica “Su per Positano”.

Positanonews ha in questo pomeriggio ascoltato le parole di Salvatore Cimmino, vessillo di chi, come lui, ha deciso di non arrendersi dinanzi alle difficoltà e gli ostacoli che la vita gli pone davanti, il quale ci ha detto: “Innanzitutto non ci dobbiamo mai dimenticare e dobbiamo insistere sul concetto che la disabilità risiede nella società e non nella persona: non esistono persone disabili, ma esistono contesti che lo sono, come Positano oggi”.