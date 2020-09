Positano. Intervista a Gabriella Guida, candidata sindaco della lista n.1 “Su per Positano”. Positanonews, come sempre presente in prima linea, ha ascoltato le parole del candidato sindaco per la perla della Costiera Amalfitana, Gabriella Guida, della lista n.1 “Su per Positano”.

“Io sono molto soddisfatta, perché il paese ha lanciato un segnale molto forte: è quello di avere comunque un dibattito aperto, e questo può solo far bene all’intero paese”, ci ha detto. Gabriella Guida, infatti, ha conquistato gran parte dei voti a Montepertuso e Liparlati.