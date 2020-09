Positano, incontro con Salvatore Cimmino organizzato da Su per Positano: la precisazione

La città verticale sarà impegnata venerdì 11 settembre alle ore 19:00 presso il Ristorante Pupetto a Fornillo nell’incontro con Salvatore Cimmino. Dopo alcuni malintesi, tranquillizziamo i ragazzi del gruppo Su per Positano, nessuna discriminazione da parte nostra. Semplicemente è stato trascritto il testo e la foto è stata tagliata dal sistema di caricamento. Se avessimo voluto discriminare Su Per Positano, non avremmo neanche parlato di questo evento che, oltretutto, ha ottenuto migliaia di visite. Dunque gran parte dei cittadini, tra cui molti positanesi, grazie a Positanonews sono a conoscenza dell’evento e indubbiamente accorreranno in molti.

Per dare ulteriore visibilità all’evento di Su per Positano, ci sentivamo in dovere di chiarire che Positanonews è casa di tutti i positanesi, senza discriminazione alcuna. Stiamo seguendo tutti gli eventi della giovane lista nei limiti del possibile, nonostante la nostra crescita esponenziale che ci porta ad espanderci ed occuparci anche di Maiori, Amalfi, la penisola sorrentina. Inoltre, secondo il nostro modesto parere, l’evento va al di là degli schieramenti politici: Salvatore Cimmino rappresenta il vessillo di chi, come lui, ha deciso di non arrendersi dinanzi alle difficoltà e gli ostacoli che la vita gli pone davanti.

Per dimostrare la nostra buonafede nei confronti di tutti i positanesi, saremo presenti per intervistare Salvatore Cimmino e il candidato sindaco Gabriella Guida. Il direttore di Positanonews, ha già preso contatti con Cimmino per poter intervistare lui e Gabriella prima dell’evento che si terrà alle 18:00 a Sorrento, per la presentazione del libro di Angelo Vassallo.