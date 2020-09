Positano, incidente sulla statale: centauro illeso

Positano, costiera amalfitana. Incidente sulla statale 163 “amalfitana”. Il soggetto coinvolto nell’incidente è un motociclista, che fortunatamente non ha riportato gravi ferite. Sul posto sono comunque giunti i carabinieri per le dovute verifiche e accertamenti del caso.

L’episodio si è verificato in concomitanza ad un altro incidente nella galleria tra Vico Equense e Castellammare di Stabia, per il quale non sono stati registrati gravi danni a persone o cose.

Invitiamo tutti i guidatori ad affrontare queste strade con la massima prudenza, poiché il pericolo è sempre dietro l’angolo. Non bisogna, tuttavia, generalizzare o puntare il dito contro i motociclisti definendoli “spericolati”.