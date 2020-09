Positano inaugura la nuova casa comunale “Andrea Milano”, l’evento in diretta il 17 settembre

Positano, costiera amalfitana. Dopo l’importante restyling al quale è stata sottoposta la casa comunale, l’amministrazione si prepara all’evento in cui verrà inaugurata la struttura a nome di “Andrea Milano”.

L’evento si terrà giovedì 17 settembre alle ore 11:00 e sarà possibile seguirlo in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Positano.

Si respira aria nuova in quel di Positano, e non solo per l’imminenza delle elezioni comunali che porteranno una nuova amministrazione in rappresentanza della città verticale.