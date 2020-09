Positano, in diretta dai seggi: testa a testa L’Alba della Libertà e Su Per Positano

Positanonews è in diretta dai seggi a Positano durante lo scrutinio della Sezione 1. All’inizio si registrava un leggero vantaggio per la lista “L’Alba della Libertà” con il candidato sindaco Giuseppe Guida, ma ora Su Per Positano recupera e si continua con un testa a testa.

L’ALBA DELLA LIBERTA’

Candidato sindaco Giuseppe Guida

Giuliana Apuzzo

Stefano Attanasio

Raffaele Marco Casola

Anna Celentano

Rosario Cuomo

Michele De Lucia

Margherita Di Gennaro

Antonino Di Leva

Raffaele Guarracino

Giuseppe Milano

Giorgio Russo

Giuseppe Vespoli

SU PER POSITANO

Candidato sindaco Gabriella Guida