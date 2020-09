Positano, costiera amalfitana. Alle 9:50 la lista Su Per Positano è in leggero vantaggio su L’Alba della Libertà. La lista capitanata da Gabriella Guida, infatti, supera Giuseppe Guida in due sezioni, a Liparlati e Montepertuso, dove probabilmente hanno fatto effetto i candidati come Giorgia Cuccaro e Alfonso Pisacane. A Liparlati, invece, probabilmente ha fatto peso Mascolo.

Una partita al cardiopalma. I due sindaci si sfidano fino all’ultimo voto. L’Alba della Libertà giganteggia, invece, nella sezione 1, della Chiesa Nuova. Nella sezione due invece si registra un certo equilibrio.

Tutti gli aggiornamenti in diretta dallo scrutinio con Positanonews. Dati in costante aggiornamento.