Positano, il vicesindaco Fusco: “Campagna elettorale per nessuno. Voglio pensare a lavoro e famiglia”

Positano (Salerno). Il vicesindaco della città verticale Francesco Fusco, anche assessore con delega alla promozione turistica, ha dichiarato a Positanonews: “Non voglio fare campagna elettorale per nessuno. Adesso voglio pensare al lavoro e alla mia famiglia”. All’inizio della scorsa settimana, in un post sul suo profilo Facebook Fusco aveva spiegato il perché della sua decisione a non candidarsi alle prossime elezioni amministrative.

Nelle sue parole anche il sentito ringraziamento e la stima verso chi gli è stato vicino e chi, in questi ultimi quindici anni, l’ha appoggiato. Si voterà il 20 e il 21 settembre per le elezioni comunali. Nelle stesse date, anche le elezioni regionali.