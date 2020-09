Positano, il toto giunta: si pensa alla new entry Margherita Di Gennaro

Positano, dopo la scalata del nuovo sindaco Giuseppe Guida con la lista L’Alba della Libertà si pensa già alla nuova giunta comunale. Tra le grandi novità c’è la giovanissima Margherita Di Gennaro, unica donna in lizza. Ricca di competenze, diplomata all’Istituto San Paolo e promotrice della sua carriera nel mondo del turismo e del settore alberghiero, Margherita è una ragazza propositiva, simpatica, attiva. Profilo molto interessante, di una gran lavoratrice come la vera e sana dinastia familiare, quella dei Di Gennaro.

Tra i più votati, quelli in foto, vi sono volti già noti a Positano. Oltre al sindaco Giuseppe Guida c’è l’ex sindaco Michele De Lucia, Raffaele Guarracino e Antonino Di Leva.

Di seguito il nuovo consiglio comunale per il gruppo di maggioranza.

De Lucia Michele – voti: 229

Guarracino Raffaele – voti: 151

Di Leva Antonino – voti: 141

Casola Raffaele Marco – voti: 125

Attanasio Stefano – voti: 111

Milano Giuseppe – voti: 90

Vespoli Giuseppe – voti: 85

Di Gennaro Margherita – voti: 65

Margherita Di Gennaro

Vorrei riuscire davvero a trasformare le troppe emozioni di questi giorni in parole per poter esprimere quello che sento – ha commentato Margherita.

Sono soprattutto felice ed orgogliosa di poter fare qualcosa in prima persona per il paese che tanto amo. Vorrei ringraziare chi ha creduto in me, chi mi ha sostenuto e chi è stato al mio fianco. Vorrei ringraziare anche chi non lo ha fatto, mi stimola a migliorare sempre di più. È l’alba di un nuovo giorno, di una nuova avventura.. resto con i piedi per terra ansiosa di cominciare questo nuovo cammino, ma guardo in alto nel cielo a chi da lassù accompagna i miei passi.