Positano: il toto assessore. Cosa faranno i candidati sindaco dopo il voto?

Positano (Salerno). Mancano ormai poche ore alle prossime elezioni amministrative che decreteranno il nuovo sindaco della città verticale. E con l’avvicinarsi ci si chiede: quale sarà la nuova giunta?

Il candidato sindaco Giuseppe Guida (Lista “L’alba della Libertà”), sentito da Positanonews, ha detto che subito dopo il voto si deciderà come sarà la giunta. “Valuteremo insieme dopo il voto chi sarà l’assessore e come sarà composta la giunta”. Della stessa idea è Gabriella Guida (Lista “Su per Positano”), che ha le idee molto chiare sul futuro.

“La prima cosa che farò è parlare con i dipendenti comunali”, ha raccontato Gabriella Guida. Peppe Guida ha invece dichiarato che continuerà nell’operato che sta mandando avanti con l’amministrazione. La priorità per entrambi sarà cercare di tutelare i lavoratori stagionali, i più colpiti dall’emergenza Covid-19, e capire come affrontare la crisi invernale che ci sarà a Positano.

Vedremo come si evolverà la situazione. Intanto, i favoriti per ricoprire il ruolo di assessore nella lista di Peppe Guida sono Michele De Lucia e Antonino Di Leva. Mentre per Gabriella Guida, in pole position: Inest Contino, Elena Mascolo e Giorgia Cuccaro.