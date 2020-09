Positano, il telecronista di Sky Sport Riccardo Trevisani si rilassa in Costa d’Amalfi

Positano (Salerno). L’estate ancora non è finita in Costa d’Amalfi, sempre meta prediletta per godersi qualche giorno di relax tra mare e ottimo cibo. L’ultimo in ordine cronologico a scegliere la Costiera per le sue vacanze è Riccardo Trevisani, rinomato giornalista e telecronista di Sky Sport.

Le foto pubblicate sul suo profilo Instagram lo mostrano sulla splendida terrazza del San Pietro, uno degli hotel più maestosi della città verticale, e poi in mare, tra Nerano, Furore e Positano.

Trevisani nizia la sua carriera in diverse emittenti televisive romane nel 1997. Più tardi inizierà a lavorare anche per molte radio e giornali a livello regionale. Dal giugno 2004 lavora per Sky Sport, occupandosi principalmente di calcio italiano ed estero. Nel 2007 diviene giornalista professionista.

È stato dal 2007 e spesso insieme a José Altafini la prima voce della Primera División (quando Sky Sport ne deteneva i diritti), oltre che voce delle principali partite di Serie A e di UEFA Champions League. Dall’edizione 2010-2011 insieme a Marco Cattaneo diventa conduttore della trasmissione di approfondimento calcistico internazionale Mondo Gol in onda il lunedì alle 19 su Sky Sport. Commenta anche il poker dal 2010, oltre al calcio, per il canale PokerItalia24 insieme ad Erion Islamay.

Commenta per Sky Sport le partite di Serie A e UEFA Champions League insieme a Daniele Adani. Da settembre 2016 conduce su Radio Deejay con Stefano De Grandis il programma FantaDeejay, appuntamento settimanale dedicato al Fantacalcio. Nel 2017 si è aggiudicato il premio giornalistico “Piero Dardanello”, categoria nazionale.