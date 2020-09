Positano. Il sindaco Michele De Lucia: “La nostra concittadina risultata positiva al Covid sta bene ed è in isolamento domiciliare”

Positano. Il sindaco Michele De Lucia, attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, aggiorna sulla situazione del caso di positività al Coronavirus nella città verticale: “Cari concittadini, devo comunicarvi purtroppo il primo caso di positività al Covid-19 di una nostra concittadina. La signora sta bene, è già in isolamento presso il suo domicilio ed è asintomatica. Questa mattina sono stati effettuati, in via preventiva, tamponi per tutti i dipendenti dell’azienda dove la signora svolge la sua attività. Nell’attesa di ulteriori aggiornamenti, vi invito tutti a seguire scrupolosamente le norme anti-Covid: indossare la mascherina sempre dove non è possibile tenere la distanza e frequenti lavaggi delle mani”.