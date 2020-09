Positano. Il sindaco Michele De Lucia accompagna l’Ambasciatore cubano José Carlos Rodriguez Ruiz nella visita al Museo Archeologico Romano

Positano. Il Sindaco Michele De Lucia ha voluto far visitare con forte orgoglio il Museo Archeologico Romano all’Ambasciatore cubano José Carlos Rodriguez Ruiz che si trova nella città verticale in occasione del Premio Danza e che nella serata di ieri ha ritirato il premio in nome della bravissima Valdes, che, come tutti gli altri premiati a causa della pandemia, ha partecipato all’evento solo virtualmente inviando un breve filmato. La visita al Museo Archeologico è stato un momento molto emozionante ed importante per la valorizzazione del patrimonio culturale ed archeologico di Positano. A pubblicare le foto la pagina Facebook del Museo Archeologico Romano.