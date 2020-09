Positano, il sindaco Guida: “Attivate procedure del PUC, nessun commissariamento. Parola ai cittadini”

Positano (Salerno). Sentiamo le parole in esclusiva del sindaco Giuseppe Guida in merito all’approvazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale per quanto concerne la città verticale.

La delibera di giunta è stato presa dalla precedente amministrazione, dove sono state approvate le ulteriori tavole a corredo del Piano Urbanistico Comunale che era già stato approvato diverso tempo fa – ha esordito il sindaco di Positano, Giuseppe Guida. In questo momento il piano è adottato ed è iniziata la fase di osservazione al piano da parte dei cittadini di tutte le categorie, per cui a breve verrà messo a disposizione per eventuali osservazioni, dopodiché esse verranno recepite e il piano partirà per la Regione Campania.

E’ chiaro che qualsiasi rischio di commissariamento, relativamente alla predisposizione del piano, è ovviamente escluso – ha evidenziato Guida.

E’ anche necessario dire che in questo momento è fondamentale riportare eventuali osservazioni dai cittadini, è un momento partecipativo importante perché è qui che si andranno a definire quelle che sono le linee programmatiche importanti per quanto riguarda l’aspetto strutturale del nostro paese.

Ci tengo a sottolineare che anche in questo caso noi abbiamo continuato lungo la strada di approvare un piano che possa finalmente risolvere le problematiche relative ai cittadini. La problematica che ha rallentato l’iter è stata quella di chiedere l’approvazione di un Puc che andasse in deroga al Put, proprio perché solo in questo modo potremmo risolvere i problemi dei cittadini. In caso contrario avremmo fatto una bella copia del piano regolatore che oggi già è vigente nel nostro comune, che non avrebbe risolto il problema ma solo comportato una spesa di soldi pubblici senza alcun tipo di vantaggio per la nostra comunità.

Continuiamo questa strada sempre nell’interesse comune di risolvere i problemi ai nostri cittadini e di non sprecare denaro – ha concluso il sindaco.

Tutte le informazioni qui: