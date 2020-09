Positano. Il sindaco: “Domani si faranno i tamponi di controllo”, solo dopo questi si potrà parlare di positività.

Nel corso di questo pomeriggio di venerdì 4 settembre 2020, Positanonews ha ascoltato le parole del sindaco di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, Michele De Lucia. Tre sono le persone risultate positive al virus in seguito al test, casi legati alla ristoratrice di Vico Equense. Le tre persone positive al virus stanno bene e sono asintomatiche ed attualmente in isolamento domiciliare. Nella giornata di domani l’ASL rifarà i tamponi di controllo ai dipendenti dell’azienda, e, solo dopo la conferma dei tamponi, si potrà parlare di positività.

Al momento non si registra nessuna ufficialità, in quanto la diagnosi di Coronavirus deve essere data dall’ASL della provincia di Napoli per i due casi della Penisola Sorrentina e dall’ASL di Salerno per quanto riguarda Positano. Si dovrà, dunque, aspettare domani per il tampone e domani sera per i risultati.

Intanto, continua il contatto con la famiglia, a cui va il doveroso ringraziamento per la professionalità, la trasparenza e la responsabilità che pochi hanno avuto in altre occasioni. Stanno tutti bene, in ottima salute, senza alcun tipo di patologia ed asintomatici.

Intanto, il fenomeno è stato circoscritto e delimitato, e la rete dei possibili contatti è già stata tracciata e verificata. Anche Positanonews è vicino alla famiglia ed allo staff.