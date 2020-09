Positano, il sindaco De Lucia: “Stiamo lavorando a una soluzione con l’Anas per riaprire la strada”

Positano (Salerno). Parla il sindaco Michele De Lucia sulla vicenda della chiusura della S.S. 163 a Praiano in seguito all’incendio degli scorsi giorni. “E’ una situazione drammatica. Siamo a contatto con l’Anas per capire come poter riaprire al più presto la strada. Non è solo un danno economico, sociale e di immagine ma anche una questione di sicurezza dato che l’ospedale più vicino è quello di Castiglione di Ravello“.

Per la messa in sicurezza, l’amministrazione è già dovuta intervenire due volte per evitare che alcune persone percorressero il Sentiero degli Dei da Agerola. “Ci vuole prudenza, è veramente pericoloso oggi percorrere il sentiero”, ha evidenziato il sindaco. “Come già abbiamo detto più volte, la Regione Campania deve dotarsi di nuovi strumenti. Non è pensabile che i Dos debbano arrivare dopo ore a placare un incendio. I soccorsi aerei si devono attivare in maniera immediata. Si sarebbe potuto evitare questo scempio. Ci auguriamo che la nuova giunta regionale si mobiliti in tal senso”.

L’augurio è che si trovi quanto prima una soluzione e che la strada venga riaperta per mettere uno stop al disagio che residenti e turisti stanno vivendo. C’è da considerare inoltre che presto riapriranno anche le scuole e la situazione si potrebbe aggravare.