Positano, il sindaco De Lucia: “Sono in contatto con l’ANAS, pronta riapertura della strada”

Positano, costiera amalfitana. Riportiamo le parole del sindaco Michele De Lucia, al lavoro per ristabilire la viabilità sulla SS 163 “Amalfitana” interdetta a causa di un incendio che ha causato la caduta di materiale sulla carreggiata.

Sto ricevendo molte chiamate da parte di cittadini giustamente preoccupati per l’interruzione della strada 163 nel comune di Praiano – ha detto il primo cittadino di Positano – , sono in contatto diretto con Anas spa proprietaria della strada, che attende l’ok dal comune di Praiano per la pronta riapertura della strada.