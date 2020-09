Positano, il sindaco De Lucia: “Siamo in attesa dei risultati dell’Asl”. Il contagio arriva dall’esterno, in ospedale. Un encomio alla struttura

Positano (Salerno). A parlare è il sindaco del Comune Michele De Lucia dopo che è stato rilevato il primo caso di positività al coronavirus nella città verticale. “Siamo in attesa dei risultati dall’Asl“, ha spiegato il sindaco. “Il caso è arrivato dall’esterno, in ospedale”. La persona in questione, parte dello staff di un ristorante, avrebbe avuto il contagio da uno stretto congiunto che era ricoverato in un ospedale. “Un encomio alla struttura per come ha reagito”.

Con questo, i positivi al Covid-19 in Costa d’Amalfi arrivano a cinque: con uno a Positano, che finora è stato l’unico paese in Campania oltre i tre mila abitanti a non registrare contagi, due a Ravello, due a Vietri sul Mare, uno a Maiori.