Positano. Il sindaco De Lucia: “Piano speciale per evitare gli assembramenti al seggio”.

Manca poco più di una settimana alle prossime elezioni comunali e regionali e Positano, la perla della Costiera Amalfitana, è in fibrillazione per votare il primo cittadino che succederà l’attuale sindaco uscente Michele De Lucia. Proprio l’attuale primo cittadino, incontrato oggi da Positanonews, ha parlato della particolare campagna elettorale e dell’estate della città verticale.

“Per fortuna l’estate non finisce, Positano continua a tirare e sta andando bene da un punto di vista turistico. Come anche la campagna elettorale è un momento particolare, un momento terribile per la nostra nazione e non solo, per cui bisogna prendere tutte le dovute misure di sicurezza. Per quanto riguarda, però, il voto, come ho già detto, ci sarà la massima sicurezza, ci sarà sanificazione prima e dopo. Ma anche chi andrà al voto avrà tre momenti per avere la sanificazione delle mani. Stiamo predisponendo anche tutta la segnaletica orizzontale anche all’interno della scuola, in più ci saranno i vigili urbani che disciplineranno l’entrata. Per cui verrà tutto contingentato e verrà tutto fatto in sicurezza. Potranno stare due persone fuori e due che votano per ogni seggio. La gestione sarà sicuramente complicata e ci vorrà tempo. Il primo step ci sarà all’ingresso delle scale della scuola e poi subito dopo nel corridoio prima di entrare nell’edificio scolastico. Stiamo preparando un piano di sicurezza importante. Per Montepertuso sarà più semplice perché abbiamo lo spiazzo della piazza davanti, ma anche lì stiamo preparando tutto perché si svolga tutto nella massima sicurezza. A Positano votano circa tremila persone, ci auguriamo e ci aspettiamo che tutti vadano a votare perché è un momento importante per la storia del nostro paese”.

“Per fortuna a Positano la gente sta lavorando e ci fa piacere, tant’è vero che abbiamo limitato veramente al minimo i comizi, stiamo facendo più che altri incontri con i cittadini nei vari quartieri, sentendo le problematiche. Lo stiamo facendo e lo faremo pure nei prossimi giorni tematici sui problemi più importanti. Credo che il problema più importante è e rimane la scuola, l’inizio della scuola con le tante problematiche. I tavoli non sono ancora arrivati, ma il problema non sono i tavoli. Mancano gli insegnanti e soprattutto tutto il personale Ata che è veramente importante in questo momento in cui bisogna gestire la sicurezza dei bambini, la pulizia, ma anche la sorveglianza dei vari plessi. Sicuramente con la dirigente abbiamo già visto molte cose: diciamo che siamo pronti per una fase iniziale di orario non completo, come parte di solito la scuola, ma gi auguriamo che prestissimo ci sia tutto il corpo docente e tutto il personale Ata che consentirà sia a Positano che Praiano a fare tutte le ore previste nella scuola. In questo momento c’è un forte disagio e c’è una forte confusione per l’inizio della scuola ma non solo a Positano, credo nell’Italia intera”.