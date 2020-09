Positano, il ricordo di Massimo Capodanno: “C’era una volta lo scherzo della banconota”

Positano, costiera amalfitana. Un ricordo che regala un tuffo nel passato a tutti gli abitanti della città verticale, soprattutto i meno giovani, che da ragazzini rallegravano le giornate ai giocherelloni che cascavano nello scherzetto della banconota, ricorrendo le 50 mila lire per tutta la spiaggia.

Succedeva verso settembre quando in spiaggia c’era poco lavoro. Consisteva di posare sulla spiaggia una banconota da 50.000 Lire – scrive Massimo sul suo blog.

legata ad un filo di nylon sottilissimo e trasparente… Quando la vittima si chinava per raccoglierla i buontemponi appostati qualche metro di distanza tiravano il filone… la banconota volava via come se ci fosse stato un colpetto di vento… che risate si facevano a vedere i tipi che rincorrevano per la spiaggia la cinquantamila lire.