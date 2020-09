Positano, il pensiero di Gabriella Guida: “Voglio dedicare questa piccola vittoria alle donne”

Positano. Il candidato sindaco Gabriella Guida esprime il suo pensiero post-elezioni su Facebook.

Ho scritto un pensiero sul retro di un foglio sul quale sono stati appuntati i numeri dei voti appena usciti dai seggi. Un conteggio che non rende giustizia al valore dei fatti ma che parla di una “vittoria piccola”, quella di 1226 persone che hanno votato Su Per Positano dimostrando con orgoglio e con gioia di scegliere il futuro.

La fiducia nel futuro noi non la tradiremo e anzi continueremo a lavorare. Vi racconteremo la realtà con altri occhi, vi inviteremo ad aiutarci a fare di più, insisteremo a chiedere al nuovo sindaco Giuseppe Guida di essere il sindaco di tutti, e siamo fiduciosi che saprà farlo.

Sento il desiderio di ringraziare i SuPer Candidati con i quali ho condiviso questo percorso in salita e la grandissima famiglia di Su Per Positano che è fatta di tantissime facce, tutte belle. Sono così tante che non riuscirei ad elencarne i nomi, ma vi assicuro che porto dentro di me i loro sguardi e tutto ciò che esprimono: lealtà, coraggio, determinazione, amore…

Vorrei dedicare questa “vittoria piccola” alle donne.

A tutte le donne dedico la mia felicità ed auguro loro di avere le opportunità che io ho avuto. Auguro a loro di non restare mai un passo indietro e di avere accanto uomini – padri, mariti, amici, zii, compagni – come quelli che conosco io.

Amiche e amici, vi auguro di sentirvi ogni giorno liberi come mi sento io oggi.

Grazie per avere reso questo sogno realtà!