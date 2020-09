Positano, il Leone ruggisce di nuovo, la Taverna riapre sabato 19 settembre

Positano ( Salerno ) Come annunciato dalla famiglia Guida con un post su Instagram, la Taverna del Leone riapre al pubblico sabato 19 settembre. Lo staff che era negativo ha terminato la quarantena, mentre i 3 casi positivi asintomatici, rimangono in isolamento fino al tanpone di verifica.. E’ finito l’inferno del Coronavirus Covid-19 per la famiglia Guida e la perla della Costiera amalfitana , e così inizia con una citazione di Dante l’annuncio della riapertura.

“E quindi uscimmo a riveder le stelle”

La Taverna del Leone riapre al pubblico questo Sabato, 19 Settembre! Lo staff è pronto a ricominciare dopo aver ricevuto la conferma della negatività dei tamponi, concludendo ufficialmente la quarantena. I 3 casi positivi già riscontrati e completamente asintomatici restano in isolamento finché non sarà loro ripetuto il tampone di controllo. Vi terremo, ovviamente, aggiornati su questo. Abbiamo affrontato questa sfida con massima determinazione e trasparenza, ma non è ancora totalmente finita e non ci fermiamo. Insieme a voi, supereremo l’ennesima prova.

In bocca al Leone e a Sabato! Famiglia Guida

Per info e prenotazioni

internet: http://www.latavernadelleone.com

Telefono: +39 089811302

In bocca al Leone da parte della redazione di Positanonews.. E viva il Leone…