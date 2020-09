Positano. Il neoeletto sindaco Giuseppe Guida, nella sala consiliare ha voluto fare un breve discorso di ringraziamento dopo il successo della tornata elettorale: “Ringrazio la mia famiglia e tutti voi che siete qui per avermi sostenuto in ogni istante di questa campagna elettorale, ve ne sono grato dal più profondo del mio cuore. Ringrazio anche tutti i cittadini che non sono qui ma ci hanno dato la loro fiducia. Cercherò di impegnarmi ogni giorno per onorare il vostro consenso. Grazie a Gabriella Guida ed ai candidati della lista n. 1 per aver avuto il coraggio di costruire un’alternativa per Positano, siederanno in consiglio comunale e sono certa che sapranno farsi valere mediante un’opposizione critica ed allo stesso tempo costruttiva… Questo è il luogo del confronto, del dialogo, delle decisioni ed è proprio su questo che voglio fondare la mia esperienza di sindaco nei prossimi cinque anni: confronto e dialogo con tutti”: