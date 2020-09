Positano, il difensore della Salernitana Marco Migliorini si rilassa nella città verticale

Marco Migliorini, difensore centrale della Salernitana, ha scelto Positano per rilassarsi in vista della ripresa del campionato. Migliorini si è regalato dei momenti piacevoli passeggiando per le stradine della città della costiera amalfitana e non sottraendosi all’affetto dei tifosi. E noi gli auguriamo una stagione calcistica ricca di soddisfazioni e successi sperando di rivederlo presto a Positano.