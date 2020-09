Positano, il Comune cerca figure tecniche abilitate per l’affidamento di incarichi professionali

Positano, il Comune cerca figure tecniche abilitate (ingegneri, architetti, geometri) per l’affidamento di incarichi professionali inerenti alla stima per la demolizione di opere abusive e per frazionamento delle aree di sedime da acquisire al patrimonio comunale.

Ecco l’avviso.

1.Viene istituita presso il Comune di Positano – Area Tecnica – Servizio Patrimonio apposita SHORT LIST di professionisti abilitati (ingegneri, architetti, geometri) a cui affidare, con opportuna rotazione, gli incarichi relativi agli adempimenti tecnici propedeutici all’ attivazione con la Cassa DD.PP. dell’iter per assunzione dell’anticipazione su risorse del fondo per le demolizioni delle opere abusive di cui all articolo 32, comma 12, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché di quelli necessari a procedere all’acquisizione al patrimonio comunale delle aree di sedime delle opere abusivamente realizzate ed all’iscrizione, in favore del Comune di Positano, presso la conservatoria dei Registri, delle stesse aree

2. I professionisti interessati all’inserimento nella sopracitata Short List e disponibili all’assunzione degli incarichi professionali sopracitati, dovranno far pervenire apposita istanza, entro le ore 12:00 del giorno 30 ottobre 2020.

3. L’istanza dovrà essere trasmessa via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comunedipositano.sa.it riportando nell’oggetto la dicitura: “Iscrizione all’albo comunale di tecnici abilitati per affidamento incarichi professionali per adempimenti propedeutici alla demolizione di opere abusive ed acquisizione delle aree di sedime in favore del Comune di Positano.

CLICCA QUI per l’avviso