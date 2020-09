Positano. I ringraziamenti di Nello Buongiorno per la “Positano audio – lab schola cantorum”

Positano ( Salerno ) . Con un messaggio sms, fra i mille che ci arrivano , Nello Buongiorno la “voce” della perla della Costiera amalfitana ringrazia e noi ringraziamo lui per tutto quello che ha fatto per la musica e non solo per Domenica In , ma per le tante iniziative che ha fatto con il cuore per rilanciare la musica in Costa d’ Amalfi

“Ciao amici, sono il maestro Nello Buongiorno. Questo mio breve messaggio vale ad esprimere tutta la mia gratitudine ai moltissimi positanesi, giovani e meno giovani che, con entusiasmo e convinzione hanno aderito e sottoscritto al mio progetto “ Positano audio – lab schola cantorum, a voi tutti va il mio grande e sincero “ grazie di cuore!” !!!!maestro nello buongiorno. Ciao”