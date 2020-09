Positano, i ringraziamenti di Michele De Lucia: “Sono certo di essere stato il Sindaco di tutti”

Positano, costiera amalfitana. Il sindaco uscente Michele De Lucia, con un post sulla sua pagina Facebook, ringrazia tutti i concittadini che gli hanno dato fiducia nei 10 anni di mandato. Ecco le sue parole:

“Semplicemente Grazie! Grazie a tutti i miei concittadini che, riconoscendomi la loro fiducia, mi hanno conferito il privilegio e l’immenso onore di amministrare la nostra adorata Positano per dieci anni. E’ stato per me motivo di infinito orgoglio governare il mio, il nostro paese ed essere accanto a tutti voi per un periodo così lungo. Sono certo di essere stato il Sindaco di tutti. Al servizio di ognuno. Fra la gente.

Ho portato nel mio modo di governare i valori con i quali sono cresciuto: la lealtà, la legalità, l’attenzione verso il prossimo, la voglia di fare e di costruire; anche per questo ringrazio dal profondo del mio cuore la mia famiglia: senza di loro non sarei oggi quel che sono e non avrei compiuto quello che ho realizzato.

Un immenso grazie va alla mia squadra l’alba della libertà che insieme a me ha portato sempre in alto il nome della nostra città nel mondo. Quando abbiamo iniziato nel lontano 2010 a realizzare questo ambizioso progetto politico sapevamo che avremmo cambiato la storia del nostro paese. E con fiducia, ottimismo, impegno e voglia di fare abbiamo ridato Positano alla sua gente. Abbiamo unito questa comunità intorno ai valori dell’impegno e della giustizia andando contro l’indifferenza e la rassegnazione di tanti nostri concittadini. Abbiamo promosso la legalità, soprattutto fra i giovani, incentivato la socialità e sostenuto lo sviluppo del nostro preziosissimo patrimonio culturale.

Grazie a tutti gli Amministratori, che con me hanno raggiunto traguardi meravigliosi e talvolta inaspettati: grazie per aver governato con me e per aver reso Positano un luogo migliore.

Grazie a tutti coloro che mi sono stati al mio fianco: il mio staff, gli impiegati ed i funzionari comunali ed a tutti quanti con il loro supporto si sono dimostrati preziosi alleati.

Ma soprattutto grazie a voi cari concittadini, che con il vostro sostegno ed affetto ci avete supportato e sostenuto.

Un grande in bocca al lupo al nuovo Sindaco Giuseppe Guida ed alla nuova squadra, che certamente saprà affrontare con grinta, passione ed entusiasmo le future sfide.

E tutti noi dell’alba della libertà continueremo ad essere al servizio di tutti i cittadini. Viva L’alba della libertà! Viva Positano!”.